Семьи погибших в результате пожара в Косовской центральной районной больнице получат материальную помощь. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

В результате трагедии в Косовской ЦРГ 28 декабря погибли пять человек: три пациента и два медицинских работника.

Во время заседания постоянной комиссии областного совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестициям, было принято решение о предоставлении финансовой помощи в размере 250 тыс. грн. Все семьи погибших получат по 50 тысяч гривен.

Пострадавшим во время пожара в больнице будет выплачена помощь в размере 23 тыс. грн. каждому.

Финансовую поддержку семьи погибших и пострадавших смогут получить и от Фонда социального страхования Украины после завершения всех расследований по причинам возникновения пожара.

В частности, речь идет о выплате единовременных материальных пособий членам семей умерших и компенсации за предоставленные медицинские услуги.

Пожар в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел вечером 28 декабря.

Трое пациентов погибли, один умер от коронавируса до пожара. Еще троих медиков госпитализировали с травмами разных степеней тяжести. Впоследствии стало известно, что медсестра, у которой было 90% ожогов тела, скончалась.

14 января в Киеве умерла медицинская сестра Косовской больницы Светлана Ватаманюк, которую со значительными ожогами перевезли в столицу.

Источник: Светлана Онищук