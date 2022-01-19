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Сильное задымление и огонь: во время пожара в Запорожье погибли два человека

Юля Захарченко редактор ленты
Сильное задымление и огонь: во время пожара в Запорожье погибли два человека

В Шевченковском районе в Запорожье в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Огонь разгорелся в одной из комнат квартиры.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, пламя вспыхнуло по меньшей мере на общую площадь около 10 кв. м в доме на улице Николая Корищенко.

Спасатели выяснили, что вспыхнули бытовые вещи в жилье. Во время тушения пожара обнаружили тела двух человек без признаков жизни.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели граждан и их личные данные.

Пожарные смогли локализовать пламя через 22 минуты после получения сообщения в спасательную службу, а через 12 минут — полностью потушить.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения на сжатом воздухе.

Соответствующие органы проводят расследование, чтобы выяснить все возможные причины возгорания пожара. Для тушения пламени привлекли девять спасателей и три единицы техники.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС, МВД

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