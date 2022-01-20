Тело обгорело до неузнаваемости: на Киевщине мужчина “воскрес” после пожара

В Киевской области в результате пожара погиб мужчина. Соседи и родственники узнали тело 51-летнего Анатолия, однако уже на следующий день мужчина катался по селу на велосипеде.

Той ночью в селе Цыбли загорелся небольшой домик. Известно, что там никто не жил: хозяин наведывался сюда очень редко и никогда не оставался на ночь. Однако именно Анатолия здесь видели чаще всего.

– Я думал, это петарды бросают, так оно трещало. Посмотрел в окно – боже мой, это шифер. Сразу вызвал пожарных, — вспоминает один из соседей.

В результате пожара домик выгорел почти полностью – крыша обвалилась, а внутри все было черное от копоти. Разгребая завалы, спасатели обнаружили обгоревшее до неузнаваемости тело человека. Пламя уничтожило всю одежду, которая была на нем.

Мертвец “воскрес” под утро

По общему описанию и размерам тела сразу несколько человек подтвердили, что погиб 51-летний Анатолий по кличке Крапа.

Мужчина вел разгульный образ жизни и запросто мог заснуть в чужом доме пьяным, с зажженной сигаретой.

– Я его зимой вообще не вижу, потому что дом без отопления, без света, без ничего. С ним никто не общается, кроме алкоголиков, – призналась соседка.

Однако когда родственники уже начали подготовку похорон, по селу прокатились слухи, что уже утром Анатолий спокойно ехал на велосипеде.

Как выяснилось, мужчину уже не в первый раз признавали покойником. В Цыблях помнят случаи, когда говорили, что Крапа то якобы замерз насмерть, то утонул. Однако всегда возвращался целым и невредимым.

Кто на самом деле погиб в доме

В ту же ночь родные не дождались дома 56-летнего Александра, проживавшего недалеко от разрушенной огнем хижины.

У мужчины начались проблемы с алкоголем после смерти жены: чтобы не позориться перед взрослыми детьми, он не приходил домой ночевать, когда выпивал.

Не дождавшись результатов генетической экспертизы, сын погибшего забрал тело домой, чтобы похоронить с почестями. Мужчина до последнего надеялся, что отец выйдет на связь.