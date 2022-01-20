19 января полностью возобновил работу реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины.
– Граждане могут получать онлайн-сервисы, касающиеся данных о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, – отметили в Госспецсвязи.
Информация об автогражданке, отмечают в службе спецсвязи, отображается в приложении Дія и на сайте МТСБУ.
Доступ к реестру был временно ограничен из-за глобальной хакерской атаки, которая поразила около 70 сайтов государственных органов в ночь на 14 января.
Поэтому нельзя было оформить электронные полисы автогражданки.
Страховые компании, пока шло восстановление работы реестра, предлагали автовладельцам отправлять печатную версию полиса на почту или забирать ее в отделении.
Персональные данные миллионов украинских автовладельцев, которые содержатся в реестре, уверяют в Госспецсвязи, не подверглись повреждению.