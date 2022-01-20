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Бил врача и водителя: в Харькове пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи

Юля Захарченко редактор ленты
Бил врача и водителя: в Харькове пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи

В Шевченковском районе Харькова 18-летний пациент в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой медицинской помощи.

По данным Национальной полиции в Харьковской области, пьяный мужчина начал избивать врача и водителя автомобиля скорой во время оказания помощи.

Медицинские работники сообщили о нападении на улицы Клочковской в ​​полицию. По мнению правоохранителей, пациент вел себя достаточно агрессивно.

Дебошира доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информацию о нападении зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений местного районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Нападение в Киеве

Недавно произошло нападение в Киеве на 44-летнего мужчину, сделавшего замечание 24-летнему водителю за нарушение правил дорожного движения.

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Источник: Нацполиция

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