Мэр Ивано-Франковска предложил легализовать сбор средств в детских садах

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил легализовать в детских садах города сбор средств с родителей.

Об этом он заявил 20 января на заседании исполнительного комитета горсовета. Таким образом мэр отреагировал на отчеты детсадов Ивано-Франковска №1 Калиночка и №2 Малышка.

Руслан Марцинкив уточнил, что плата родителей детсадовцев должна быть “символической”.

– Мы все здесь врем, говорим, что не собирают деньги по группам. На самом деле все собирают понемногу, родители инициируют. Возможно, ввести символическую плату – 100-150 грн., чтобы не унижаться и не рассказывать байки. Но чтобы родители знали, что они сдали эти деньги и с них не будут требовать чего-то еще. Давайте пойдем таким путем, законным, — предложил мэр.

В ответ на это директор департамента образования и науки Игорь Максимчук пообещал обсудить предложение с руководителями садов на совещании.

– Мы унижаемся, директора прячут глаза, родительские комитеты ссорятся… А так разработали какой-то механизм, посоветуйтесь, какую-то плату за наглость или еще что-нибудь, – добавил мэр Ивано-Франковска.

По предварительной информации, совещание с директорами детских садов города состоится на следующей неделе.

Источник: Курс ІФ

Фото: Руслан Марцінків