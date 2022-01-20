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Не могла самостоятельно двигаться: под Харьковом в пожаре чуть не погибла 62-летняя женщина

Юля Захарченко редактор ленты
Не могла самостоятельно двигаться: под Харьковом в пожаре чуть не погибла 62-летняя женщина

В селе Новый Мерчик в Харьковской области вспыхнул огонь в жилом доме. Владелица дома чуть не погибла во время пожара.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило перекрытие жилья, поэтому оно могло распространиться на большую площадь.

Спасатели нашли в одной из комнат 62-летнюю владелицу дома, которая не могла самостоятельно двигаться. Бойцы ГСЧС вынесли женщину на свежий воздух, чем спасли ей жизнь.

Огонь удалось локализовать спустя почти 50 минут после получения сообщения о пожаре, а ликвидировать — спустя еще более часа.

По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за сутки на территории Украины произошло 129 пожаров, в которых погибли три человека и двое граждан пострадали, однако пятерых удалось спасти.

С начала года 2 630 пожаров в Украине унесли жизни 150 человек, еще 97 жителей едва не погибли. Пожарные смогли спасти 99 граждан, попавших в опасную ситуацию.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС, МВД

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