В селе Новый Мерчик в Харьковской области вспыхнул огонь в жилом доме. Владелица дома чуть не погибла во время пожара.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило перекрытие жилья, поэтому оно могло распространиться на большую площадь.

Спасатели нашли в одной из комнат 62-летнюю владелицу дома, которая не могла самостоятельно двигаться. Бойцы ГСЧС вынесли женщину на свежий воздух, чем спасли ей жизнь.

Огонь удалось локализовать спустя почти 50 минут после получения сообщения о пожаре, а ликвидировать — спустя еще более часа.

По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за сутки на территории Украины произошло 129 пожаров, в которых погибли три человека и двое граждан пострадали, однако пятерых удалось спасти.

С начала года 2 630 пожаров в Украине унесли жизни 150 человек, еще 97 жителей едва не погибли. Пожарные смогли спасти 99 граждан, попавших в опасную ситуацию.