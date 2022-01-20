Отбил почти 300 кг бронзы: в Каховке мужчина сдавал на металлолом Легендарную Тачанку

В Херсонской области будут судить 30-летнего мужчину, решившего сдать на металлолом монумент Легендарная Тачанка. Памятник относится к объектам культурного наследия национального значения.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным следствия, ранее судимый житель Каховки умышленно повредил монумент. Мужчина отбил от него бронзовые части общим весом 290 кг и сдал их на металлолом.

Сколько денег ему заплатили за обломки монумента, в прокуратуре не сообщили.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 298 (Умышленное повреждение объекта культурного наследия национального значения) и ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно) УК Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины передан в суд. До вынесения приговора он будет находиться домашним арестом.

Легендарная Тачанка

Поврежденный монумент Легендарная Тачанка считается одним из самых крупнейших бронзовых памятников, построенных на территории бывшего СССР. Официально памятник открыт в 1967 году: в разобранном виде из Ленинграда его привезли на мощных грузовиках.

Монумент Легендарная Тачанка посвящена боевым действиям времен Гражданской войны, когда летом-осенью 1920 года на Каховском плацдарме встретились Красная армия и войска генерала Врангеля.

Учитывая закон о декоммунизации, в начале 2020 года Украинский институт национальной памяти официально обратился к мэру Каховки с призывом демонтировать памятник. В

ответ на это городской голова Андрей Дяченко заявил, что “будет бороться за монумент”.

Источник: Херсонская областная прокуратура