Душили и срывали украшения с девушек: троих мужчин из Одесщины поместили в СИЗО

В Одессе задержаны трое мужчин, которые приехали в областной центр, чтобы промышлять грабежом и разбоем. Чтобы отобрать украшения и ценные вещи, злоумышленники избивали и душили жертв.

По данным следствия, на период новогодних праздников трое жителей одного из села Раздельнянского района арендовали квартиру в Одессе. Каждый вечер мужчины 22, 24 и 37 лет выходили в город на поиски легкой добычи. Полицейским известно о трех криминальных эпизодах.

Так, в конце декабря молодой парень познакомился с одесситом возле одного из баров, а когда тот заказал такси, чтобы добраться домой, злоумышленник поехал вместе с ним.

— Как только мужчины вышли из автомобиля, 22-летний парень избил потерпевшего и отобрал у него гаджет со смарт-часами, — говорится в сообщении.

Через несколько дней этот самый парень вместе с 37-летним сообщником гуляли в Стамбульском парке, где познакомились с двумя юными девушками.

Когда между ними завязался разговор, мужчины решили угостить незнакомок алкоголем, и девушки согласились. Уже через некоторое время после выпитого одной из одесситок стало плохо, и она пошла домой. Сразу за ней незаметно последовал 37-летний нападающий: он набросился на свою жертву и отобрал у нее смартфон.

Тем временем 22-летний парень “не терял времени” и также совершил нападение на оставшуюся с ним девушку. Он ударил ее в лицо и начал душить, пока девочка не потеряла сознание. Лишь после этого нападающий отобрал у нее телефон, банковские карты и золотые украшения.

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Еще через несколько дней тот же 22-летний злоумышленник со своим 24-летним товарищем прогуливались на Старосенней площади. Вдвоем они спровоцировали конфликт с прохожим, толкнули незнакомца на тротуар, избили ногами и отобрали у него мобильный телефон.

— Во время санкционированного обыска в доме были обнаружены вещи потерпевших и куча другого имущества, происхождение которого устанавливается, — добавляют правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.186 (Кража) и ч.1 ст.187 (Разбой) УК Украины. Всех троих мужчин поместили в следственный изолятор: за совершенное им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Полицейские ищут вероятных владельцев ценных вещей, которые были изъяты из съемной квартиры злоумышленников во время обысков.