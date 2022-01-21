Надругался и оставил в недострое: насильника 10-летней девочки закрыли в СИЗО

В Житомирской области арестовали подростка, который жестоко надругался над 10-летней девочкой. Следующие 60 дней он пробудет в СИЗО.
Инцидент произошел на Рождество в одном из сел Житомирского района. 15-летний парень, находясь в состоянии опьянения, зашел в гости к соседям, праздновавшим день рождения.
Там он заметил девочку, которая тоже пришла на праздник вместе с родителями. С их разрешения около 20.00 вечера она ушла домой, и подросток вышел вслед за ней.
Воспользовавшись тем, что рядом не было никого из взрослых, он силой затащил ребенка в заброшенное здание. Девочка сопротивлялась, однако пьяный подросток раздел и изнасиловал ее, после чего пошел домой.
Что говорят в прокуратуре
Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 152 (совершение особо тяжкого преступления против малолетнего ребенка) УК Украины.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил 15-летнего обидчика школьницы в СИЗО с правом внесения денежного залога более 190 тыс. грн.
Будут ли вносить родные подростка такую сумму залога, неизвестно. Накануне было установлено, что молодой человек больше пяти лет состоит на учете как ребенок, проживающий в семье, где родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей.
Если суд докажет вину подозреваемого, ему может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы.
Источник: Житомирская областная прокуратура