Надругался и оставил в недострое: насильника 10-летней девочки закрыли в СИЗО

В Житомирской области арестовали подростка, который жестоко надругался над 10-летней девочкой. Следующие 60 дней он пробудет в СИЗО.

Инцидент произошел на Рождество в одном из сел Житомирского района. 15-летний парень, находясь в состоянии опьянения, зашел в гости к соседям, праздновавшим день рождения.

Там он заметил девочку, которая тоже пришла на праздник вместе с родителями. С их разрешения около 20.00 вечера она ушла домой, и подросток вышел вслед за ней.

Воспользовавшись тем, что рядом не было никого из взрослых, он силой затащил ребенка в заброшенное здание. Девочка сопротивлялась, однако пьяный подросток раздел и изнасиловал ее, после чего пошел домой.

Что говорят в прокуратуре

Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 152 (совершение особо тяжкого преступления против малолетнего ребенка) УК Украины.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил 15-летнего обидчика школьницы в СИЗО с правом внесения денежного залога более 190 тыс. грн.

Будут ли вносить родные подростка такую ​​сумму залога, неизвестно. Накануне было установлено, что молодой человек больше пяти лет состоит на учете как ребенок, проживающий в семье, где родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей.

Если суд докажет вину подозреваемого, ему может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы.

Источник: Житомирская областная прокуратура