Угрожал выселить из общежития: ректора харьковского вуза задержали на взятке

В Харькове бывшему ректору одного из университетов вручили подозрение по факту полученной взятки. Таким образом он “заселял” в общежития группы иностранных студентов.

Следствие установило, что в конце 2021 года подозреваемый требовал от группы студентов 17 тыс. гривен за возможность проживать в университетском общежитии. О каком именно вузе идет речь, не сообщается.

Понимая, что студенты прибыли из других стран, мужчина знал, что они не откажут во взятке. В случае неуплаты такой “дани” экс-ректор обещал инициировать выселение студентов.

— Кроме того, ректор систематически звонил студентам и направлял уведомления о необходимости передать ему деньги, — говорится в сообщении.

Уголовное производство было открыто по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством) УК Украины.

Бывшему ректору университета грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Кроме того, санкция статьи предусматривает возможную конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности.