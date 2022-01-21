В Киевской области суд взял под стражу 18-летнюю многодетную мать после того, как во время пожара погиб ее годовалый ребенок.
Сообщение о возгорании поступило около 18.30 20 января.
Огонь вспыхнул в банном помещении в селе Бузовая, где молодая многодетная мать снимала жилье.
Чрезвычайное происшествие случилось, когда женщина вышла в уборную, а в помещении осталось трое малолетних детей.
Тело годовалого ребенка спасатели обнаружили во время тушения пламени.
По предварительной информации, пожар произошел из-за самовольного возгорания печки, которой отапливалось помещение.
Правоохранители задержали многодетную мать и объявили ей подозрение по статье Оставление в опасности Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, что 18 января в селе Браница Черниговской области во время пожара погибла женщина 1973 года рождения и трое детей 2017-2018 годов рождения.
Огонь полностью уничтожил дом.