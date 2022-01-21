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Факты / Происшествия

Пока мать была в уборной: на Киевщине во время пожара погиб годовалый ребенок

Татьяна Забожко редактор ленты
Пожежа в Київській області 20 січня 2022

В Киевской области суд взял под стражу 18-летнюю многодетную мать после того, как во время пожара погиб ее годовалый ребенок.

Сообщение о возгорании поступило около 18.30 20 января.

Огонь вспыхнул в банном помещении в селе Бузовая, где молодая многодетная мать снимала жилье.

Чрезвычайное происшествие случилось, когда женщина вышла в уборную, а в помещении осталось трое малолетних детей.

Тело годовалого ребенка спасатели обнаружили во время тушения пламени.

По предварительной информации, пожар произошел из-за самовольного возгорания печки, которой отапливалось помещение.

Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пока мать была в уборной: на Киевщине во время пожара погиб годовалый ребенок / 2 фотографии

Правоохранители задержали многодетную мать и объявили ей подозрение по статье Оставление в опасности Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что 18 января в селе Браница Черниговской области во время пожара погибла женщина 1973 года рождения и трое детей 2017-2018 годов рождения.

Огонь полностью уничтожил дом.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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