Внезапно стало плохо: 82-летний дедушка на москвиче заехал в замерзший Каховский канал

В Херсонской области полицейские спасли 82-летнего мужчину, едва не погибшего в ДТП. Его москвич съехал с дороги в Каховский магистральный канал.

Инцидент произошел 22 января вблизи села Подово. Ярко-зеленый автомобиль в ледяной воде увидели проезжавшие мимо патрульные.

Мужчины вызвали скорую и бросились на помощь водителю: выяснилось, что дедушка уже не мог самостоятельно отстегнуть ремень безопасности и выйти из машины.

Один из полицейских сумел открыть двери москвича, а с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности.

За это время вокруг собрались местные жители, которые помогли вытащить дедушку из ледяной воды на берег и передали бригаде скорой помощи.

Что сообщили медики

82-летнего мужчину доставили в ближайшую больницу. Визуально дедушка был трезв, однако почему его автомобиль оказался в воде, объяснить не смог.

Медики подтвердили, что во время движения пенсионеру стало плохо, потому что у него поднялось давление.

Если бы дедушку заметили позже, ему угрожало бы переохлаждение, что в таком возрасте могло повлечь непоправимые последствия. Сейчас состояние мужчины стабильное, он находится под наблюдением врачей.