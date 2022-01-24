24 января в 08.20 в поселке Калиновка Киевской области, на автодороге Киев – Одесса, автомобиль Daewoo столкнулся с грузовиком Мercedes-Benz.

Водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли.

Как сообщили в Нацполиции, 37-летний водитель Daewoo совершил столкновение с грузовиком Мercedes-Benz, который находился на обочине дороги, не справившись с управлением.

Правовую квалификацию происшествия правоохранители предоставят после установления всех обстоятельств ДТП.

Сейчас на месте работает следственное управление полиции Киевской области.

Четверо погибших: на трассе Киев – Одесса легковушка въехала в грузовик / 4 фотографии

Напомним, что в Харькове до 26 февраля будет содержаться под стражей водитель грузовика MAN с полуприцепом, который 25 ноября, проехав на красный свет, столкнулся с автомобилем Chevrolet Nubira, а затем опрокинулся на автомобиль такси Renault Logan, который ехал по встречной полосе.

В ДТП погибли 49-летний водитель легковушки, 49-летняя и трехлетняя пассажирки.

Еще четырех человек доставили в больницу с травмами.

Экспертиза установила, что водитель грузовика сел за руль в состоянии наркотического опьянения.