24 января в 08.20 в поселке Калиновка Киевской области, на автодороге Киев – Одесса, автомобиль Daewoo столкнулся с грузовиком Мercedes-Benz.
Водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли.
Как сообщили в Нацполиции, 37-летний водитель Daewoo совершил столкновение с грузовиком Мercedes-Benz, который находился на обочине дороги, не справившись с управлением.
Правовую квалификацию происшествия правоохранители предоставят после установления всех обстоятельств ДТП.
Сейчас на месте работает следственное управление полиции Киевской области.
Напомним, что в Харькове до 26 февраля будет содержаться под стражей водитель грузовика MAN с полуприцепом, который 25 ноября, проехав на красный свет, столкнулся с автомобилем Chevrolet Nubira, а затем опрокинулся на автомобиль такси Renault Logan, который ехал по встречной полосе.
В ДТП погибли 49-летний водитель легковушки, 49-летняя и трехлетняя пассажирки.
Еще четырех человек доставили в больницу с травмами.
Экспертиза установила, что водитель грузовика сел за руль в состоянии наркотического опьянения.