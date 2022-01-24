Под Кривым Рогом родители шестимесячного малыша напоили из бутылочки собственного ребенка этиловым спиртом. Мальчик умер от полученной дозы алкоголя.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в суд направили обвинительный акт относительно матери и отца ребенка, проживающих в селе Ингулец.

По информации следствия, в ноябре 2020 года родители решили успокоить шестимесячного мальчика, поэтому накормили его детской смесью из бутылки, в которой находился этиловый спирт. К сожалению, малыш умер от употребленной дозы алкоголя.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает ограничение свободы от двух до пяти лет или тюремное заключение на тот же срок. Досудебное расследование завершено.

Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Родителей шестимесячного мальчика могут посадить за решетку.