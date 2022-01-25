В селе Украинка Винницкой области 68-летний отец неделю отказывался похоронить умершую трехмесячную дочь.

Замотанное в одеяло тело ребенка держал под доской в пластиковой ванночке в холодной заброшенной кухне.

Не торопился с похоронами, говорит Александр Ищук, потому что хотел убедиться в том, что написано в заключении судмедэксперта.

Кроме того, не мог определиться, где похоронить дочь. После того как посоветовался со священником, решил подхоронить дитя к бабке. А гроб не покупал, потому что уверял, что тот не поместится.

Маленький гроб впоследствии привез уже староста села Евгений Свичколап, чтобы уговорить Александра сделать ребенку отдельную могилу рядом с родственниками.

– То, что захоронение затянулось, – это действительно так и есть. Возможно, они хотели попрощаться подольше, – вздыхает староста.

Правоохранители не увидели надругательства в промедлении с захоронением. В конце концов усилиями полицейских и односельчан маленькую Веронику все-таки похоронили.

Однако соседей беспокоит, что все это время с трупом девочки в доме жила ее старшая сестра – шестилетняя Оля.

Ее пока забрали к себе односельчане. По словам старосты села, ранее, согласно выводам медиков и соцработников, оснований для изъятия ребенка не было. Теперь этот вопрос решают.

– Никаких жалоб на семью не поступало, хотя они и были на контроле. Ситуация ухудшилась в последнее время, – говорит Евгений Свичколап.

Что известно о смерти трехмесячной Вероники

Вероника была третьим ребенком в семье Ищуков. С вечера мать Людмила, вернувшись от кумы, покормила младенца грудным молоком и легла рядом спать. Утром ребенок уже не дышал.

Александр Ищук уверяет, что скорую и полицию вызвали сразу, а потом сам повез детей на вскрытие.

– В заключении указано, что ребенок захлебнулся рвотными массами. Повреждений на теле не обнаружено, криминала тоже, – говорит заместитель руководителя сектора полицейской деятельности №1 полиции Винницкой области Андрей Бельдий.

Мать в тот день, как установило следствие, была нетрезвой – результаты медицинского освидетельствования указали на наличие в крови 1,25 промилле алкоголя.

Односельчане уверены, что умер ребенок именно от недосмотра родителей.