В Закарпатской области задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в расправе над родным братом своей жены.

Инцидент произошел в ночь на 25 января в Виноградове. Окровавленное тело мужчины нашла его сестра, которая пришла домой на следующее утро после убийства.

На месте происшествия полицейские вместе с судмедэкспертом осмотрели тело 44-летнего мужчины. Предварительно установлено, что причиной смерти стали серьезные травмы головы и лица.

Ногами по лицу: 35-летний закарпатец до смерти забил брата своей жены / 2 фотографии

Чтобы найти подозреваемого, были ориентированы все наряды полиции области: мужчину задержали в Мукачево, куда он доехал на маршрутке.

Во время допроса задержанный рассказал, что в тот вечер распивал с братом жены алкогольные напитки у себя дома. Между мужчинами возник конфликт, и хозяин дома решил проучить своего родственника.

— Он несколько раз ударил гостя по лицу, а когда потерпевший упал на землю, злоумышленник продолжил наносить удары ногами, пока мужчина не потерял сознание, — говорится в сообщении.

Поняв, что брат его жены мертв, злоумышленник скрылся из дома, захватив с собой все документы.

В полиции также выяснили, что 35-летний подозреваемый более пятнадцати лет назад уже был судим за умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

На этот раз уголовное производство было открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Если суд докажет вину мужчины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении и избрании в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.