Вместе снимали квартиру: в Полтавской области 49-летняя женщина зарезала своего соседа

В Полтавской области задержана 49-летняя женщина, подозреваемая в убийстве старшего соседа по комнате. За совершенное ей грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Инцидент произошел ночью 24 января в Каменском. Женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что нашла мертвым соседа, с которым вместе арендовала квартиру.

Однако, когда полиция приехала на место убийства, стало ясно, что соседка путается в версиях, озвученных следователем.

Выяснилось, что в тот вечер между ней и 60-летним квартирантом возникла ссора. Когда слова “не помогли”, женщина схватила нож и несколько раз ударила своего обидчика.

Раненый мужчина пошел к себе в комнату, а уже через несколько часов соседка поняла, что он умер. Известно, что в квартире проживал и третий квартирант, однако мужчины, по предварительной информации, в тот вечер дома не было.

Подозреваемую в убийстве 60-летнего мужчины уже задержали. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Суд уже избрал женщине меру пресечения: следующие два месяца она проведет в СИЗО. Следствие по делу продолжается.