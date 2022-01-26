Прыгнула с моста после разговора с бывшим: в Смотриче нашли труп 27-летней женщины

В Каменец-Подольском рыбаки случайно обнаружили труп 27-летней женщины в реке Смотрич. Дома ее ждали муж и четырехлетний сын.

Первым странное ночное исчезновение Елены заметил ее муж Сергей. Женщина ушла из дома еще в начале декабря.

Журналистам мужчина признался, что по возвращении из заработков жена встретила его тепло и радостно. Ссор между супругами накануне бегства Елены из дома не было.

– Приехал с заработков, ссор никаких вообще не было. Жили как семья. Любила ребенка очень, меня любила. За ребенка говорила, что это его жизнь, – рассказал мужчина.

Однажды ночью Сергей проснулся и увидел, что жены в постели нет. Накануне она была немного расстроена, но делиться своими проблемами не захотела. Муж сразу начал звонить Елене, однако ее телефон был вне зоны доступа.

Сергей сразу обратился в полицию: уголовное производство было открыто по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой пропала без вести.

Самоубийство или доведение до самоубийства?

Правоохранители выяснили, что в последний раз 27-летнюю Елену зафиксировали камеры наблюдения на мосту. На ходу она писала кому-то сообщение, однако получателем был не муж.

Основной версией следствия есть самоубийство, однако Сергей предполагает, что жену могли довести. Подруги Елены рассказали полицейским, что женщина поддерживала отношения со своим бывшим.

– В полиции говорили подружки, что он (бывший Елены – Ред.) был на квартире нашей не раз. Это все сейчас секретно, это только он может сказать. В полиции показали, что она не раз ему звонила по телефону, — признался Сергей.

Кроме этого, погибшая молодая мать активно интересовалась магией и часами засиживалась в интернет-сообществах, специализирующихся на “приворотах”. На ее странице в соцсетях Сергей нашел по меньшей мере восемь таких сообществ.

Став вдовцом, мужчина сам будет воспитывать четырехлетнего сына. Ему также придется смириться с тем, что супруга покинула этот мир, вероятнее всего, ради любви к другому.