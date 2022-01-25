В Орехове пропал местный житель 1969 года рождения. Позже стало известно, что мужчину убили двое знакомых, а тело решили спрятать в выгребной яме.

Об исчезновении мужчины в правоохранительные органы 20 января сообщила соседка, которая увидела, что двор и его дом открыты, в доме разбросаны вещи. Позже полиция обнаружила труп хозяина дома.

Оперативникам удалось установить обстоятельства преступления и задержать подозреваемых.

По словам начальника криминальной полиции Руслана Невожая, двое мужчин 1981 и 1992 годов рождения 18 января в доме по улице Привокзальной выстрелили своему знакомому в голову. От полученных травм последний скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники отнесли тело в дом мужчины и сбросили в выгребную яму. Помимо этого, они забрали деньги, некоторое имущество убитого и его автомобиль Volkswagen.

Оба злоумышленника признались в содеянном. Им сообщили о подозрении ч. 2 ст. 115, а именно умышленное убийство по корыстным мотивам группой лиц, и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.