В Киеве мужчины с автоматами устроили стрельбу возле главного управления СБУ

Днем 25 января в центре Киева произошла стрельба. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

На кадрах видео заметно, что столкновение между мужчинами произошло недалеко от главного управления СБУ.

По предварительной информации, вооруженные нападающие пытались “выяснить отношения” с активистами. На кадрах видео заметно, что невооруженные мужчины были одеты в жилетки с эмблемой ОО Український стяг.

Данные о возможных раненых или травмированных в результате стрельбы пока неизвестны.