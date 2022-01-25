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Факты / Происшествия

В Виннице женщина зарубила 76-летнего сожителя и хотела взорвать его квартиру

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Виннице женщина зарубила 76-летнего сожителя и хотела взорвать его квартиру

В Виннице задержана 40-летняя женщина, которая жестоко убила своего сожителя и планировала взрыв в квартире, где покинула его окровавленное тело.

О случившемся полицейским сообщил 13-летний сын погибшего: он стал свидетелем расправы над 76-летним отцом.

Что стало причиной скандала, не сообщается, однако вечером 24 января между сожителями началась ссора. В порыве злобы пьяная женщина начала наносить удары, после чего схватила топор и несколько раз ударила мужчину по голове.

В Виннице женщина зарубила 76-летнего сожителя и хотела взорвать его квартиру / 3 фотографии

Известно, что 13-летнему мальчику женщина приходилась мачехой. После того, как 76-летний мужчина перестал шевелиться, она быстро собрала все деньги и ценные вещи в сумку.

После этого женщина пошла на кухню и открыла газовые конфорки в надежде, что это спровоцирует взрыв.

Вместе с пасынком она покинула квартиру и уехала в одну из гостиниц города. Именно оттуда поздно ночью подросток и позвонил на линию 102.

Что говорят в полиции

Подозреваемую в расправе над сожителем задержали в ту же ночь. Топор со следами его крови был изъят из квартиры, где нашли пострадавшего.

По словам медиков, мужчина был еще жив, однако от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Женщину поместили в изолятор временного содержания: за совершенное ей грозит до 15 лет за решеткой.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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