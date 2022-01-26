Сегодня, 26 января, около 10.30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы Вышгородского района заминирована частная школа. Об этом сообщает полиция Киевской области.

В учебное заведение сразу прибыли полицейские, патрульные, инспекторы ювенальной превенции, следственно-оперативная группа Вышгородского РУП, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители эвакуировали 113 детей и 22 человека персонала. Территорию и помещение тщательно обследовали – никаких подозрительных предметов не нашли.

Впоследствии удалось установить, что о минировании сообщил 7-летний ученик школы. Он сказал, что таким образом решил пошутить.

– Правоохранители провели с шутником профилактическую беседу. Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители, — говорится в сообщении.

Полицейские напоминают о необходимости уделять больше внимания воспитанию детей и объяснять, что такие шутки недопустимы.

Напомним, 18 января в полицию Киева также поступила информация о минировании 40 школ.

21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ в Киеве.