Пытали и насиловали по очереди: под Сумами супружеская пара убила вдвое старшего мужчину

В Сумской области задержан 27-летний мужчина и 32-летняя женщина, которые насиловали и запытали до смерти вдвое старшего мужчину, а его тело спрятали на ферме.

Инцидент произошел на окраине села Каменное еще в 2019 году. Тогда для владельца фермы наемные работники строили на территории бывшего колхоза стойло для животных.

После завершения работы супружеская пара и старший мужчина устроили алкогольное застолье. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, поскольку 27-летний работник остался недоволен полученной зарплатой.

Когда ссора зашла слишком далеко, муж и жена закрыли двери подсобного помещения и набросились на 52-летнего мужчину с кулаками.

Установлено, что в течение пяти часов горе-работники наносили ему удары топором и лопатой. После этого полуживого мужчину изнасиловали деревянной палкой.

Когда стало ясно, что 52-летний односельчанин умер, женщина вместе с мужем решила избавиться от тела. Его труп спрятали в сушилке, после чего продолжили пить.

Что говорят в полиции

Местные жители случайно обнаружили погибшего мужчину только в марте 2020 года. С этого момента продолжались оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств расправы над мужчиной.

Собранные доказательства указывали на то, что к содеянному причастны двое бывших работников фермерского хозяйства. 27-летний мужчина уже был ранее судим, а вот 32-летняя женщина попала в поле зрения правоохранителей впервые.

Уголовное производство открыто сразу по трем статьям:

п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 152 (Изнасилование, совершенное группой лиц);

ч. 2 ст. 127 (Пытки, совершенные группой лиц).

Им обоим уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине и женщине грозит пожизненное лишение свободы.