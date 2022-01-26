Полиция опровергла информацию о смерти участника акции ФЛП под Радой

В полиции прокомментировали информацию о якобы смерти одного из участников акции Save ФОП под Верховной Радой.

Так, на странице Save ФОП в соцсетях сообщили, что одного участника акции, возможно, убили и вывезли в неизвестном направлении. В то же время в полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергает видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, что мужчине, который потерял сознание, представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции.

25 января ФЛП вышли на митинг под Верховной Радой. Они требовали, чтобы парламент принял законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения.

Сначала акция протеста проходила спокойно, но митингующие устроили столкновения с правоохранителями. Участники акции снесли ограничительный забор и пытались штурмовать здание парламента.

Силы полиции и Нацгвардии, которые с самого утра следили за правопорядком на митинге, пытались сдержать толпу.

Позже на Facebook-странице Предприниматели Украины/SaveФОП появилось сообщение о якобы одном убитом, которое собственно и опровергли правоохранители.