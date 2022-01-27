Праздновали именины: киевлянин порезал дочь и ее кавалера, после чего выбросился с балкона

В Киеве празднование дня рождения старика дедушки закончилось резней и попыткой самоубийства. Сын именинника с ножом набросился на родную дочь и ее кавалера.

Инцидент произошел в одной из пятиэтажек на бульваре Перова в Днепровском районе столицы.

Кто выбросился из окна

В тот вечер местная жительница возвращалась домой с работы, когда увидела перед окнами мужчину, лежавшего на окровавленном снегу.

Она вызвала медиков: выяснилось, что он выпал с балкона на четвертом этаже. С многочисленными переломами и в критическом состоянии мужчину госпитализировали.

– Он лежал здесь, на этом месте. Как видите, на снегу осталась его кровь. Медики сказали, что у мужчины ушиб внутренних органов, перелом костей. Очень в тяжелом состоянии, – рассказали очевидцы.

Полицейские выяснили, что самоубийство хотел совершить сын пенсионера, проживавшего в той квартире.

Чем закончились именины

Поздравить старика отца с днем ​​рождения Олег приехал вместе с его внучкой. Праздник проходил мирно, но когда гости разошлись, он поругался с дочерью.

В одиночку пьяного отца девушка не смогла утихомирить, поэтому решила позвать своего парня, который жил по соседству. Уже через считанные минуты он пришел в квартиру, однако Олег набросился на него с кухонным ножом.

– Отец напал на нее напав с ножом, девушка начала защищаться. Вроде бы взялась за этот нож, которым он хотел нанести удар, но мужчина попал парню в шею. У девушки был порез левой руки, у ее парня проникновения в шею не было, а только надрез, – вспоминают очевидцы.

Поняв, что ранил родную дочь, горе-родитель бросил нож на пол: уже через несколько секунд он побежал на балкон и выпрыгнул в окно.

Что говорят медики

Пострадавшим девушке и ее парню повезло, потому что ножевые раны оказались неглубокими.

А вот их обидчик в реанимации — балансирует на грани жизни и смерти. Если мужчина придет в себя, за покушение на убийство дочери он снова может вернуться за решетку.

Как оказалось, горе-отец уже находился в местах лишения свободы. Тогда ему приговорили к 20 годам тюрьмы.