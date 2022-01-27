Труп нашли в выгребной яме: на Запорожье мужчины убили товарища строительным степлером

На Запорожье двое мужчин из зависти расправились над своим товарищем. Тело мужчины нашли в яме с нечистотами, а из его дома исчезло полтора миллиона гривен.

Инцидент произошел в городе Орехов. 52-летний Игорь имел несколько автомобилей и стабильную работу – продавал строительные материалы.

Первыми об исчезновении мужчины догадались соседи, которые заметили, что его авто уже вторые сутки стояло под забором, а не в гараже. На звонки Игорь тоже не отвечал.

Когда домой к нему наведались родственники, в доме застали полный беспорядок и срезанные замки на гаражных воротах: кто-то угнал автомобиль и деньги из сейфов.

– Зашли в дом, а там все так, все перевернуто! Видно, что там была потасовка. В гараже сейфы были срезаны, все выброшено, – рассказала родственница пропавшего мужчины Людмила.

Правоохранители обнаружили следы крови в доме, поэтому надеяться, что Игорь остался в живых, было бесполезно. В тот же день в лесополосе нашли похищенную машину мужчины, однако в салоне его не было.

Убийц задержали

С помощью показаний соседей Игоря следователи вышли на след 41-летнего Виталия, который жил в двух домах от пропавшего мужчины и часто приходил к нему в гости.

Подозреваемый почти сразу признался в содеянном и привел правоохранителей к месту, где спрятал труп. Выяснилось, что 52-летнего Игоря убили самодельным строительным степлером, попав прямо в голову.

Чтобы избавиться от тела, вместе с сообщником Виталий сбросил тело в выгребную яму, заполненную нечистотами. После этого они вынесли из дома бывшего друга телевизор и полтора миллиона гривен наличными.

– В умышленном убийстве по корыстным мотивам подозреваются двое, ранее судимых мужчин. Их местонахождение установили работники криминальной полиции и провели задержание, — подтвердили в полиции.

Оба мужчины, согласно решению суда, уже в СИЗО. Следствие продолжает поиски пропавших денег, ведь полтора миллиона в домах подозреваемых не было.