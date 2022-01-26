В Днепропетровской области задержали мужчину, который цинично ограбил пожилую бабушку. За содеянное ему грозит до семи лет за решеткой.

Инцидент произошел днем ​​24 января в одной из квартир города Покров. 56-летний злоумышленник незаметно прокрался в дом, когда пенсионерка еще не успела запереть входную дверь на замок.

Мужчина достал нож и начал угрожать 82-летней женщине расправой. Испуганная бабушка отдала ему старенький мобильный телефон, наличные деньги и даже продукты, которые утром купила в магазине.

Забрал даже продукты: на Днепропетровщине мужчина ограбил пожилую бабушку / 2 фотографии

После этого злоумышленник, не причинив вреда здоровью женщины, спокойно покинул ее квартиру.

Оперативники задержали подозреваемого уже через полчаса после ограбления: бабушка немедленно позвонила в полицию и описала приметы нападающего.

Все, что успел украсть 56-летний мужчина, правоохранители вернули бабушке. Ее обидчиком оказался ранее судимый местный житель.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 187 (Разбой) УК Украины. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.