Дочь искала неделю: в Мариуполе труп 80-летней женщины нашли в квартире ее зятя

В Мариуполе 47-летний уроженец РФ жестоко расправился над пожилой бабушкой. Тело женщины он почти месяц прятал в собственной квартире.

Об исчезновении пенсионерки в полицию сообщила ее дочь. 52-летняя женщина вернулась из-за границы и поняла, что матери дома нет.

Все подозрения пали на сожителя женщины, поскольку именно его она попросила присмотреть за 80-летней матерью. 47-летний мужчина согласился и в течение этого времени делал в ее квартире ремонт.

– Дочь несколько месяцев находилась на заработках в другой стране, а мужчина в это время ухаживал за ее пожилой матерью. Когда 52-летняя женщина вернулась в Мариуполь, сожитель сообщил ей, что мать ушла из дома неделю назад и не вернулась, — говорится в сообщении.

В полиции также установили, что пенсионерка имела психические нарушения и нуждалась в особом уходе.

Что было на допросе

Во время общения с правоохранителями 47-летний мужчина признался в убийстве своей тещи. Конфликт между ними возник еще в конце декабря, и тогда мужчина избил пожилую женщину.

– Ну я ударил ее в грудь, она отлетела на кровать. После этого я подошел, попытался ее угомонить, она как-то там пыталась закрываться, ударил ее несколько раз кулаком в область головы и лица. Я увидел кровь, рассечение, меня это немного отрезвило, я просто взял одеяло, укрыл ее и пошел успокаивать себе нервы, – рассказал подозреваемый.

Когда мужчина понял, что бабушка умерла, попытался скрыть следы преступления. Подозреваемый побоялся выносить ее тело из дома и в то же время не хотел жить в квартире, из которой слышен трупный запах.

– Спустя четыре-пять суток она уже начала разлагаться. Ну, я замотал ее в одеяло, замотал еще в пленку и скотчем, чтобы она скверно не пахла. Я не знал, как поступить в этой ситуации, – признался он.

Мужчина показал следователям, где спрятал труп: его нашли за тумбочкой, накрытой еще одним ковром.

По результатам судмедэкспертизы, смерть 80-летней женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения: сторона обвинения будет настаивать на содержании под стражей.

Если суд докажет вину мужчины, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.