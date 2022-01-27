Насиловали и снимали на видео: киевлянин вместе с сожительницей растлевал ее родных детей

В Киеве задержали 33-летнюю женщину, которая годами развращала и насиловала двоих своих малолетних детей, а процесс снимала на телефон. Запретные ролики ее родного сына и дочери помогал продавать ее сожитель.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Эксплуатировать братика и сестренку родители начали еще в 2018 году.

Мать отрицает вину

Полиция привлекла бойцов полка спецназа для задержания 33-летней женщины и ее сожителя. Ни один из них не сопротивлялся, однако мать детей попыталась опровергнуть причастность к развращению собственных детей.

– Я такого не помню… Вообще-то такого не было. Ну, на фотографиях изображена я, но детей точно не…, — оправдывалась женщина.

Следствие установило, что 13-летние мальчик и девочка систематически “снимались” в детской порнографии. На некоторых видео и фотографиях вместе с ними позировали и горе-родители.

– Созданный платный контент состоял из серии фото- и видеоматериалов с признаками детской порнографии, – отметили в полиции.

Информация о том, что данная семья за деньги распространяет детское порно, в Нацполицию поступила не от соседей или знакомых, а от правоохранительных органов Австралии в рамках международного сотрудничества.

Среди изъятых доказательств – видеофайлы, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и личные вещи матери и отчима пострадавших детей.

Оправдание отчима

На момент задержания сожитель горе-матери вел себя взволнованно и пытался спрятать лицо руками. В ответ на вопрос, для чего ним был организован секс-бизнес с участием детей своей гражданской жены, он заявил, что хотел таким образом закрыть все свои долги.

О какой сумме идет речь и кто выступает в роли заемщика, он объяснять отказался.

– Я знал, что это неправильно, что это очень плохо… Ну, были от одного человека угрозы, и… Я хоть и работаю, но финансов не хватало. Ира (мать детей. — Ред.) упиралась, очень долго не хотела, а тот человек настаивал, говорил: если хочешь рассчитаться с вашими долгами, то сними то, сними это. Чтоб хоть как-то выкрутиться, пошли на это, — признался мужчина.

Подозреваемый категорически отрицал то, что насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Чтобы получить деньги за запретные ролики, он лишь имитировал половой акт.

Прощание с детьми

Во время задержания мать стояла на коленях перед сыном и дочерью, успокаивая их. Испуганные большим количеством правоохранителей в доме, брат и сестра не переставали плакать.

– Я обещаю, что я вас скоро уберу. Мы поедем далеко-далеко, и больше не будем жить с ним (с отчимом. – Ред.), честно! Я вас скоро заберу, зайчики, скоро, – сказала женщина на прощание.

После того, как ее вместе с сожителем повезли в участок, детей забрали соцслужбы. Сейчас с ними работают психологи.

Что говорят в полиции

Сейчас уголовное производство открыто по ч.1 ст.301-1 (Изготовление и сбыт детской порнографии) УК Украины, однако окончательная правовая квалификация будет предоставлена ​​в ходе досудебного расследования.

Вполне возможно, что горе-сожителям будет инкриминировано изнасилование, сексуальное насилие, развращение и проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних.

По санкции самой тяжелой статьи им обоим может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.