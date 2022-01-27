В Китае 55-летний мужчина пытался покончить с собой из-за стыда, что его 29-летний сын до сих пор не женился.

По информации местного издания KNews, 22 января 55-летний мужчина передал записку охранникам на железнодорожном вокзале Шанхая и сказал, что только что принял большую дозу лекарства. После этого он потерял сознание на месте.

В записке, адресованной сыну, мужчина написал, что “прожил позорную жизнь”, поскольку его сын до сих пор не создал семью.

— У людей моего возраста в селе уже есть внуки. Но тебе 29 лет, и ты ничего не достиг, – написал он.

Мужчину вовремя доставили в больницу и спасли. Этот случай вызвал обсуждение в социальных сетях из-за давления на молодежь в Китае, чтобы они вовремя женились.

В Китае принято жениться до 30 лет. Нередко родители подталкивают своих детей к этому, устраивая для них свидание вслепую.

Если молодые женщины не выходят замуж до 27 лет, их называют шен ну или брошенными женщинами. В 2021 году в Китае провели опрос, в котором почти половина молодых женщин заявили, что не намерены создавать семью.

Что касается молодых мужчин, то они вынуждены как можно быстрее создать семью, потому что от них “ожидают продолжения семейного рода”. В Национальном университете Сингапура эксперты по социологии отмечают, что в Китае брак также является маркером социального взросления и личного успеха.

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Источник: Insider