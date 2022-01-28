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Стрельба в Днепре: в МВД создали следственную комиссию, которая будет расследовать трагедию

Юля Захарченко редактор ленты
Стрельба в Днепре: в МВД создали следственную комиссию, которая будет расследовать трагедию

В Министерстве внутренних дел Украины создали специальную следственную комиссию, которая должна установить причины трагедии в Днепре. Утром 27 января 21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук застрелил пятерых человек и еще пятерых ранил.

Кроме того, комиссия должна предоставить предложения по необходимым изменениям в прохождении срочниками службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.

— Создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и предоставить предложения: что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем, — рассказал глава МВД Денис Монастырский.

По выводам следственной комиссии МВД примут кадровые решения относительно людей, которые допустили возникновение этой ситуации.

— К сожалению, пять человек погибли. Еще одна женщина, старший солдат Национальной гвардии Жанна Шарова, находится в тяжелом состоянии. Еще четверо военнослужащих и одно гражданское лицо — в больнице, — отметил министр.

Стрельба в Днепре

Утром 27 января 21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял военнослужащих Нацгвардии Украины из автомата Калашникова.

После нападения на военной части, расположенной на территории завода Южмаш, он сбежал вместе с оружием и дополнительными магазинами для АК-47.

Мужчину задержали правоохранители спустя несколько часов после нападения. Ему сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых запасов) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: МВД

Фото: ГБР

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