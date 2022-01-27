Под Днепром обнаружили 14 пустых магазинов к автомату Калашникова, которые оставил Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле нацгвардейцев на Южмаше.

Как сообщили правоохранители, пустые магазины к автомату и другие вещдоки нашли в заброшенном здании в городе Подгородное.

– После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку прилегающей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного, — говорится в сообщении.

После идентификации все вещественные доказательства были направлены в Государственное бюро расследований.

Стрельба на Южмаше

27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Нацгвардии Украины и солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия расстрелял караул военнослужащих НГУ из автомата Калашникова.

В результате стрельбы пять человек погибли. Еще пятеро получили ранения, их госпитализировали.

После расстрела 20-летний Рябчук скрылся с оружием и дополнительными магазинами для автомата. В настоящее время подозреваемого нацгвардейца задержали. Ему сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов).

На трагедию уже отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский. Министр приказал создать комиссию по изучению обстоятельств, которые могли вызвать такие действия 21-летнего военнослужащего.