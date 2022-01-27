Накануне вечером в Киеве молодая женщина с малолетним сыном пыталась выпрыгнуть с 12 этажа. Полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мать и ребенка.

Вечером 26 января в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала выпрыгнуть с балкона вместе с ребенком.

Больше часа полицейские разговаривали с матерью мальчика, а в это время спасатели зашли в квартиру этажом выше, чтобы помешать женщине спрыгнуть.

Затем бойцы ГСЧС выломали входную дверь квартиры женщины, правоохранители быстро затащили ее в квартиру, мальчика передали врачам. Пока его жизни ничего не угрожает.

— С момента поступления вызова я по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься с квартиры этажом выше. Я постоянно отвлекал женщину разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летального шага, предлагал помощь, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук.

По его словам, правоохранители, как только попали в квартиру, вытащили женщину с балкона, а 3-летнего мальчика успокоили, поскольку он был очень напуган действиями матери. Ребенка передали бабушке.

32-летнюю уроженку Кропивницкого задержали.

Следователи Дарницкого управления полиции приступили к производству по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.