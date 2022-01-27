В Украине продолжается серия “минирований” различных объектов. Так, в четверг, 27 января, правоохранители получили сообщение о якобы заминировании школ во Львове, Запорожье и Бердянске.

Как проинформировали в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня было получено сообщение о “заминировании” всех школ города.

Такую информацию получила Служба безопасности Украины. После этого руководство школ было поставлено в известность, и началась эвакуация детей.

Параллельно работники учебных заведений сообщали родителям, чтобы те забрали детей домой.

Сейчас правоохранители обследуют помещения школ и близлежащие территории.

А в Запорожье и Бердянске, кроме школ, сегодня также “заминировали” торговые центры.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Фактам ICTV сообщили, что информацию о якобы минировании объектов правоохранители получают уже четвертый день подряд.

– В последние три дня, а сегодня четвертый, поступает одна и та же информация. Обычно с утра приходит сообщение о заминировании в дежурную часть. В сегодняшнем случае это учебные заведения и торговые центры Запорожья и Бердянска, — отметили в полиции.

Сегодня в течение всего дня в Запорожье и Бердянске будут проходить проверки на объектах, относительно которых поступило сообщение о “заминировании”.

– На месте – в каждой школе, в каждом учебном заведении – принимают решение: эвакуировать детей или не эвакуировать и так проводить проверку, — уточнили в полиции.

До сих пор все сообщения о минировании школ в Запорожье были фейковыми, и после проверки правоохранители не обнаруживали опасных предметов.

Недавно в Виннице и Днепре неизвестные “заминировали” все школы.

А в Киеве полиция получила анонимное сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины. Информация оказалась фейковой: взрывных устройств в ОПУ не обнаружили.

Кроме того, только в последние недели в столице несколько раз “минировали” школы. Так, 18 января в полицию Киева поступила информация о заминировании около 40 школ и помещений нескольких судов.

А 21 января правоохранители получили информацию о заминировании всех школ в столице.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, псевдоминированием украинских объектов занимаются спецслужбы России. Таким образом РФ хочет расшатать ситуацию в Украине изнутри. Только с начала 2022 года поступило более 300 сообщений о “минировании”. Ни одно из них после проверок не подтвердилось.

Стоит отметить, что за сообщение о фейковом минировании грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Львовский городской совет