27 января в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш) в Днепре 21-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

От действий злоумышленника погибли четверо военных и контролер КПП. Еще пятерых госпитализировали в больницу.

Задержали злоумышленника спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

Факты ICTV собрали все, что известно о трагическом событии в Днепре на данный момент.

Первые сообщения

Сообщение о стрельбе в Днепре в Министерстве внутренних дел обнародовали в 07.38.

Правоохранители предоставили фото Артемия Рябчука, который скрылся с места происшествия, и попросили всех, кому известна информация о месте его пребывания, сообщать на спецлинию 102.

Впоследствии в полицию поступило более десяти вызовов от людей, которые сообщили о подозрительных лицах.

Кроме того, в сети появилось видео, как парень на дороге останавливает автомобиль.

Чтобы найти беглеца, в городе ввели полицейскую операцию Сирена. К поискам привлекли все службы полиции, а на место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.

Информация об Артемие Рябчуке

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что 21-летний солдат-срочник родом из Измаила Одесской области, вырос без отца.

Обязанностью военнослужащего Национальной гвардии Украины была охрана территории завода Южмаш.

Задержание стрелка

Задержали Артемия Рябчука в 09.29 в Подгородном Днепропетровской области.

Первым информацию сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр МВД заверил, что задержанный будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом, и поблагодарил всех сотрудников полиции, кто честно выполнил свою работу.

Как уточнил заместитель директора ГБР в Полтаве Владимир Шило, Рябчук, имея при себе автомат, сам попросил прохожую женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

На оперативном видео видно, как военный неспешно, улыбаясь правоохранителям, рассказал, как хладнокровно расстреливал своих сослуживцев и работников Южмаша.

Первыми парень убил срочника и контрактника, затем – работницу инженерно-технических средств охраны.

– После этого зашел в открытый сейф и забрал все “рожки”, которые смог положить в рюкзак, – пересказывал события ночи парень.

Затем на его пути попалась работница здания руководства завода.

– Женщина меня не выпускала. Я выстрелил ей в голову. После этого открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку. У меня ничего не получилось. Я побродил по заводу, нашел место, через которое смогу перепрыгнуть, – отметил 21-летний солдат-срочник.

Что известно о погибших и раненых

Как сообщили в Нацгвардии, от действий военного погибли:

старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);

младший сержант Драган Александр Александрович (Национальная гвардия Украины);

старший солдат Левкивский Артем Владимирович (Национальная гвардия Украины);

солдат Черник Леонид Леонидович (Национальная гвардия Украины);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП ведомственной военизированной охраны).

Еще пятерых раненых госпитализировали. Четверых прооперировали в больнице Мечникова, еще одного увезли в городскую больницу №16.

По словам генерального директора больницы Сергея Рыженко, характер ранений свидетельствует о том, что пострадавших расстреливали с очень близкого расстояния.

Сдать кровь для пострадавших, которых сейчас спасают врачи, призвал даже шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

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Реакция президента Украины

На трагедию в Днепре отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства приказал, чтобы близким жертв стрельбы в Днепре 27 января безотлагательно оказали всю необходимую помощь.

– С утра ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных, – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

Действия правоохранительных органов

Министр внутренних дел Денис Монастырский приказал создать комиссию по изучению обстоятельств, которые могли обусловить такие действия 21-летнего военнослужащего.

– Будут изучены обстоятельства, как Артем Рябчук проходил военно-медицинскую комиссию и каким было его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, повлекших трагедию, будут сделаны выводы, в частности кадровые, – отметил министр.

По убеждению Дениса Монастырского, нужно сделать подробный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять.

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства.

Первое – по факту умышленного убийства.

Второе – по факту служебной халатности руководства Национальной гвардии.

Сейчас правоохранители детально изучают порядок организации службы и охраны Южного машиностроительного завода, где произошла стрельба, а также проведут детальное расследование условий, из-за которых преступление стало возможным.