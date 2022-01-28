Били и душили полотенцем: на Львовщине мужчина с подругой убил пожилую женщину ради пенсии

Во Львовской области 27-летние мужчина и женщина ограбили и убили одинокую пожилую женщину. Подозреваемому за содеянное грозит пожизненное заключение, а вот его сообщнице – не больше восьми лет.

Инцидент произошел в Стебнике. Бездыханное тело 79-летней бабушки обнаружила ее племянница и сразу вызвала полицию.

Что известно следствию

Во время первоочередных следственных действий были задержаны мужчина и женщина, которых накануне видели возле дома погибшей.

27-летняя подозреваемая родом из Борислава Львовской области, а ее 27-летний сообщник проживал в Харьковской области. Во время допроса они сознались в содеянном и рассказали о подробностях расправы над бабушкой.

Так, после обеда 23 января мужчина и женщина посетили пенсионерку, представившись “продавцами меда”. Пока мужчина разговаривал с хозяйкой, женщина незаметно пробралась в гостиную и принялась искать деньги и ценные вещи.

79-летняя женщина начала понимать, что молодые люди пришли не для продажи меда и начала выпроваживать гостей. Тогда мужчина несколько раз ударил ее кулаком по лицу и связал руки веревкой.

Чтобы пожилая женщина не кричала, он закрыл ей рот кухонным полотенцем. Тогда вместе с сообщницей 27-летний мужчина нашли тайник с пенсией, а также захватили с собой мобильный телефон бабушки.

Оба подозреваемых убеждали следствие, что когда они покидали чужой дом, пенсионерка была жива. Судмедэксперт установил, что причиной смерти женщины стала асфиксия (удушение).

Что говорят в полиции

В отношении 27-летней женщины производство открыто только по одной статье — ч.3 ст.187 (Разбой) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает от четырех до восьми лет тюрьмы.

27-летний мужчина, который непосредственно наносил удары и завязывал на шее полотенце пенсионерки, может сесть подольше.

Уголовное производство по нему открыто по ч.4 ст.187 (Разбой) и п.6 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.