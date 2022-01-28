Раздел и снимал на видео: 18-летнего вожатого будут судить за растление девочки

В Запорожской области будут судить 18-летнего парня, подозреваемого в развращении десятилетней девочки. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Инцидент произошел в августе прошлого года в одном из детских лагерей Бердянска, где 18-летний парень работал вожатым.

Как рассказала полиции мать пострадавшей, утром 12 августа парень без спроса вошел в комнату, где вместе с ее дочерью жили еще три девочки.

Воспитанницы лагеря еще спали, и вожатый подошел к постели 10-летней девочки. Он полностью раздел девочку и касался руками ее половых органов. Происходящее парень снимал на свой телефон.

На следующий день горе-вожатого задержала полиция. Им оказался 18-летний студент одного из столичных университетов, родом из Киевской области.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Досудебное расследование длилось пять месяцев.

Прокуроры направили обвинительный акт в суд, который рассмотрит дело по существу. Если вина вожатого будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Источник: Запорожская областная прокуратура