В Одессе во время демонтажа здания пострадали трое рабочих, один из них скончался во время транспортировки в больницу.

Несчастный случай произошел, когда рабочие пытались демонтировать здание общежития цементного завода.

При оказании помощи чрезвычайники транспортировали с третьего этажа здания одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности. Его передали работникам скорой медицинской помощи.

– К сожалению, один из пострадавших погиб в карете скорой, – говорится в сообщении.

В Одессе при демонтаже общежития погиб один человек, есть пострадавшие / 4 фотографии

Напомним, в ночь на 28 января в Запорожье произошел взрыв газа на втором этаже четырехэтажного жилого дома без дальнейшего возгорания. Во время ЧП один человек погиб, двое пострадали. Из подъезда разрушенного здания были эвакуированы 15 жителей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС