28 января в 04.04 в Запорожье на втором этаже четырехэтажного жилого дома предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорание не произошло.

Из разрушенного подъезда эвакуировали 15 жильцов. Один человек погиб, двое пострадали.

Предварительно повреждены семь квартир – взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда.

На месте происшествия работают 29 спасателей и привлечено девять единиц техники.

Сейчас ГСЧС уточняет остальную информацию.

Взрыв в жилом доме Запорожья: есть погибший и двое пострадавших / 4 фотографии

Вечером 27 января произошел взрыв газа на территории частного дома в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.

Травмированного владельца дома госпитализировали в областную клиническую больницу.

Взрыв произошел в помещении летней кухни. Хозяин в это время находился рядом.