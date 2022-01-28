28 января в 04.04 в Запорожье на втором этаже четырехэтажного жилого дома предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорание не произошло.
Из разрушенного подъезда эвакуировали 15 жильцов. Один человек погиб, двое пострадали.
Предварительно повреждены семь квартир – взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда.
На месте происшествия работают 29 спасателей и привлечено девять единиц техники.
Сейчас ГСЧС уточняет остальную информацию.
Вечером 27 января произошел взрыв газа на территории частного дома в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.
Травмированного владельца дома госпитализировали в областную клиническую больницу.
Взрыв произошел в помещении летней кухни. Хозяин в это время находился рядом.