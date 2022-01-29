Узнать невозможно: в Киеве мужчина с ножом изуродовал лицо своей девушки

В Киеве задержан мужчина, который ножом разрезал своей девушке лицо. Глубокие раны повлекли за собой непоправимое изуродование ее внешности.

Инцидент произошел ночью 28 января в одной из квартир по улице Академика Туполева. Сожители громко выясняли отношения, и когда аргументы закончились, мужчина решил применить силу.

Он повалил женщину на пол и нанес ей по меньшей мере два ножевых пореза по левой щеке: после этого лицо женщины начало сильно кровоточить.

Кто вызвал скорую и сколько лет пострадавшей и ее сожителя, в прокуратуре не уточнили. По предварительной информации, женщине понадобится несколько операций, чтобы восстановить здоровый вид лица.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Пока следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.