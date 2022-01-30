В воскресенье, 30 января, на трассе Киев-Чоп перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 14 пассажиров.

Как проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Львовской области, ДТП произошло около 01.40 ночи вблизи села Загорцы Золочевского района Львовской области.

Рейсовый автобус направлялся из Харькова в польский город Слупск.

По данным полиции, 34-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В аварии получили травмы и были госпитализированы 14 пассажиров автобуса. Среди пострадавших – 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет (жители Киевской, Львовской, Харьковской, Сумской Полтавской, Черниговской областей), а также три женщины 23-х, 47-ми и 50-ти лет (из Львова, Полтавы и Харьковской области).

На трассе Киев-Чоп перевернулся пассажирский автобус: 14 пострадавших / 3 фотографии

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Она предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Стоит отметить, что это не единственное ДТП за последние сутки. Так, под утро 30 января вблизи села Тубильцы Черкасского района легковой автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибли четыре человека.

А в Ивано-Франковске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей находится в тяжелом состоянии в реанимации.