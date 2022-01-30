30 января около 05.30 вблизи села Тубольцы Черкасского района легковой автомобиль врезался в дерево.
В результате столкновения четыре человека погибли.
Еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пришлось привлечь семь спасателей и две единицы техники, чтобы деблокировать людей из салона автомобиля.
На место ДТП прибыли сразу три бригады экстренной медицинской помощи.
24-летний водитель легковушки и еще трое его пассажиров – девушка и два парня в возрасте 20-25 лет – погибли.
Еще одного парня в состоянии комы медики доставили в Черкасскую областную больницу.
Как сообщили диспетчеру скорой, водитель легковушки не справился с управлением, слетел в кювет, где врезался в деревья.
От удара автомобиль с людьми внутри смяло.
Источник: ГСЧС, Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета
Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета