30 января около 05.30 вблизи села Тубольцы Черкасского района легковой автомобиль врезался в дерево.

В результате столкновения четыре человека погибли.

Еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пришлось привлечь семь спасателей и две единицы техники, чтобы деблокировать людей из салона автомобиля.

В Черкасской области автомобиль врезался в дерево. Четверо погибших и один травмированный / 2 фотографии

На место ДТП прибыли сразу три бригады экстренной медицинской помощи.

24-летний водитель легковушки и еще трое его пассажиров – девушка и два парня в возрасте 20-25 лет – погибли.

Еще одного парня в состоянии комы медики доставили в Черкасскую областную больницу.

Как сообщили диспетчеру скорой, водитель легковушки не справился с управлением, слетел в кювет, где врезался в деревья.

От удара автомобиль с людьми внутри смяло.

Источник: ГСЧС, Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета