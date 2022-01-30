30 января около 12.00 на горе Тростян в пгт Славское Львовской области остановился кресельный подъемник.

На канатной дороге застряло семеро туристов. Среди них был и ребенок.

Вызволили туристов спустя 45 минут.

Для этого 15 спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение.

Кроме того, для спасения привлекли еще и две единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Никто из людей не пострадал.

В Славском с подъемника сняли семерых туристов: что случилось / 2 фотографии

11 января в Карпатах разыскали двух туристов, которые заблудились накануне.

Мужчинам, которые катались на лыжах с горы Драгобрат, на утро удалось позвонить закарпатским спасателям.

Как рассказали представителям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям туристы, потеряли путь они из-за тумана.

Заночевали мужчины в доме лесника у озера Герешаска, на который случайно наткнулись.