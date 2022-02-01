Мужчину бил молотком, а женщину — ножом: подробности убийства супругов в Василькове

В городе Васильков Киевской области нашли убитыми супругов. В город они приехали из Волыни на собственном микроавтобусе, в котором и были тела.

Мертвая женщина лежала на полу возле переднего сиденья, а труп мужчины кто-то забросал досками.

Уже в течение 10 лет пара привозит в Васильков материал для предпринимателей, которые занимаются изготовлением мебели.

Когда полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, то выяснили, что микроавтобус из города не выезжал. Поэтому они решили пойти в цех, который супруги планировали посетить последним. Местный мебельщик сначала убеждал, что рассчитался за товар и пара уехала. Но впоследствии открыл страшную правду.

Он рассказал, что у него возник конфликт с погибшим. По словам мужчины, во время ссоры он взял молоток и бил владельца микроавтобуса по голове, пока тот не упал на землю.

Но даже после того, как изверг жестоко забил мужчину молотком до смерти, он не успокоился и пошел к микроавтобусу, в котором сидела жена жертвы.

Мебельщик не оставил ей ни одного шанса на спасение, и нанес несколько ударов ножом. После содеянного он попытался избавиться от трупов и запутать следователей. Мужчину затащил в фургон и забросал досками, а его жену так и оставил возле пассажирского сиденья.

Как выяснилось позже, на такое зверство мебельщик пошел из-за долга в 6 тыс. грн. Сейчас 52-летнему мужчине грозит строжайший приговор — пожизненное заключение.