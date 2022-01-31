31 января в 08.28 в селе Стримба Ивано-Франковской области столкнулись три автомобиля, после чего одно из транспортных средств загорелось.

Ликвидировав пожар, спасатели обнаружили внутри автомобиля тело мужчины без признаков жизни.

Чтобы деблокировать его, представителями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области пришлось разрезать конструкции авто.

Еще двух травмированных передали медикам еще до прибытия спасателей.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, чтобы установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Ивано-Франковской области столкнулись три автомобиля. Один из водителей сгорел / 3 фотографии

Накануне в Ивано-Франковске также произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Там Renault Megane совершил столкновение с автомобилем Nissan, после чего последнее транспортное средство отбросило в дом.

В результате ДТП также частично поврежден припаркованный автомобиль BMW.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники, водитель Renault Megane, который госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, за несколько минут до аварии угнал машину и как раз покидал место кражи.