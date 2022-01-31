Издевался три часа: иностранец изнасиловал девушку в Киеве

Полиция Киева арестовала мужчину, изнасиловавшего 21-летнюю девушку на Софиевской Борщаговке.
По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небитова, потерпевшая вместе с подругой познакомилась с мужчиной в ночном клубе.
После танцев они решили продолжить вечеринку на квартире. В итоге, мужчина издевался над девушкой в течение трех часов.
Информацию об изнасиловании девушки в полицию передал врач из больницы, в которую поступила пострадавшая. Насильника задержали.
Им оказался выходец из Камеруна, который находился в Украине нелегально. Ему грозит за преступление до пяти лет тюрьмы.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.152 (Изнасилование) УК Украины.