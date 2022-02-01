Бил трубой по голове: гражданина РФ осудили за покушение на убийство полицейского

В Житомире к десяти годам тюрьмы приговорили гражданина России. 44-летний мужчина признан виновным в совершении покушения на убийство полицейского.

Инцидент произошел летом 2019 года. К правоохранителям обратилась сожительница россиянина, которая пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужчины.

Полицейский прибыл на место работы женщины: она является владелицей одного из бутиков, расположенных в одном из ТЦ Житомира. Там вместе с ней работал и горе-сожитель, на которого женщина написала заявление.

Предоставляя объяснения, 44-летний мужчина начал вести себя агрессивно. Он схватил металлическую трубу и нанес полицейскому серию ударов по голове и по спине.

— Даже после инцидента подсудимый преследовал потерпевшего, намереваясь нанести больше ударов и причинить правоохранителю смерть, — говорится в сообщении.

С момента задержания в августе 2019 года гражданин России находился под стражей.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (Покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) УК Украины.

Источник: Житомирская областная прокуратура