В курортном городе Приморск на Запорожье из пожара спасли девятимесячного мальчика. Полицейские вызвали спасателей и вынесли малыша невредимым.

Инцидент произошел днем ​​31 января в доме по улице Сентябрьской. В момент пожара с младенцем в квартире находилась его мать. Когда женщина почувствовала запах дыма, горела уже вся кухня.

Мать умоляла о помощи: двое братьев-полицейских спасли младенца из пожара / 4 фотографии

– Я уложила ребенка спать, пошла к нему в комнату, сидела рядом с ним. Он спал, и тут я услышала, что камин начал жужжать по-другому. Услышала запах дыма, выбежала на кухню – а там уже все полыхает. Пыталась сама погасить, но ничего не получилось, – рассказала женщина.

От безысходности мать младенца открыла окно и принялась звать на помощь. Во дворе дома случайно оказались двое сотрудников полиции, у которых был выходной день после суточного дежурства.

– Полицейские — родные братья. Старший Мистюк Владислав проходит службу в отделении полиции №1 (поселок Черниговка) Бердянского районного отдела, а младший Евгений — в отделении полиции №2 города Приморска, — говорится в сообщении.

Один из братьев-полицейских зашел в задымленную квартиру, где в последней комнате разыскал маленького мальчика, который все еще спал. Другой остался в подъезде и вовремя перекрыл подачу газа.

Совместными усилиями мужчины не дали пожару распространиться на всю квартиру. В результате инцидента ни мать, ни ее сын не пострадали.