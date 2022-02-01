На Херсонщине мужчина получил условный срок за убийство любимой: приговор пересмотрели

Прокуратура отстояла реальное наказание 32-летнему мужчине, который убил сожительницу и пытался это скрыть. 28-летнюю женщину нашли повешенной в сарае, однако экспертиза установила совсем другую причину ее смерти.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в поселке Сивашское. После завершения следствия суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины и определил ему условную меру наказания.

Только после вмешательства прокуроров судья пересмотрел решение и присудил мужчине четыре года тюрьмы.

История убийства

По данным следствия, в тот вечер между сожителями возник скандал. Оба занимались хозяйственными делами в гараже, когда женщине пришло сообщение от ее знакомого.

Заподозрив свою возлюбленную в измене, мужчина не сдержал эмоций и поднял на нее руку. Женщина упала и ударилась головой о металлическую деталь, после чего упала в обморок.

Когда мужчина понял, что она скончалась, решил инсценировать самоубийство. Он затянул труп женщины в сарай и надел на ее шею петлю.

В полицию горе-сожитель обратился на следующее утро: он заявил, что ночью дома не ночевал, а к утру нашел свою сожительницу повешенной.

После проведения судмедэкспертизы следователи поняли, что мужчина солгал: причиной смерти потерпевшей было не удушение, а серьезный ушиб головного мозга.

В совершенном 32-летний херсонец признался только после повторного допроса. Он рассказал все подробности, поэтому дело переквалифицировали со ст. 115 (преднамеренное убийство) на ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

Источник: Херсонская областная прокуратура